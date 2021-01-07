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İletişim Başkanlığından CHP grup toplantılarının yayınlanmaması için kanalların arandığı iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığınca, "CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların arandığı" iddialarının "tamamen yalan ve hayal ürünü" olduğu bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 07.01.2021
İletişim Başkanlığından CHP grup toplantılarının yayınlanmaması için kanalların arandığı iddiasına yalanlama

Ankara

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "CHP'nin bir grup başkanvekilinin 'CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı"nı ileri sürdüğü belirtilerek, iddianın "tamamen yalan ve hayal ürünü" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu, söz konusu şahsın kurumumuza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ilk iftirası değildir. Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu tezvirata karşı bir açıklama yapmayı zül addetmekle birlikte hakikat adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini bir zaruret olarak görüyor ve bu açıklamayı yapıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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