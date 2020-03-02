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İletişim Başkanlığından CHP Grup Başkanvekilinin yorumlarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığından, bir CHP Grup Başkanvekilinin, Fahrettin Altun hakkındaki ifadelerini ilişkin açıklama yapıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.03.2020
İletişim Başkanlığından CHP Grup Başkanvekilinin yorumlarına ilişkin açıklama

Ankara

İletişim Başkanlığından, yapılan yazılı açıklamada, CHP grup başkanvekilinin, İletişim Başkanı Altun'un İdlib'deki birliklere Rejim unsurlarının saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirme yapmış olmasını eleştirdiği hatırlatıldı.

İletişim Başkanlığının, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak ihdas edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kararnamede Başkanlığın görevleri arasında "kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlama"nın da bulunduğu belirtildi.

İdlib'deki menfur saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirmenin de bu görev uyarınca Fahrettin Altun tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Böylesi bir toplantıya kimin katılıp kimin katılmayacağının tamamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ana muhalefet partisi yetkililerini, böylesi hakikat karşıtı ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmadan önce devleti tanımaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine ve kurumlarımıza saygılı olmaya, yasalara aykırı tutum ve söylemleri ivedilikle terk etmeye davet ediyoruz.

Bu vesileyle bir de hatırlatma yapmak isteriz. Yürütme görevi ve yetkisi halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na aittir. Dolayısıyla seçilmiş kişi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

Bakanlar, başkanlar ve diğer üst kademe yöneticiler Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince Cumhurbaşkanınca atanmış kişilerdir. Eski sistem alışkanlığıyla bir Bakanın konuşmasını normal görüp bir Başkanın konuşmasını anormal karşılamak ya cahilliktir ya kötü niyetliliktir.

Yeni sistemde bakanlıklar da başkanlıklar da yürütmenin yardımcılarıdır. Gerek bakanlar gerekse başkanlar kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla açıklama yapma sorumluluğu altındadır. Bu bir yetki değil ödevdir."

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