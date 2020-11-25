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İletişim Başkanlığı ve kamu bankaları kadına şiddete karşı farkındalık filmleri hazırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası iş birliğiyle hazırlanan filmlerde, kadına yönelik şiddete karşı etkili mücadelenin "saklama"dan ve "görmezden gelme"den yapılabileceği mesajı verildi.

Mümin Altaş   | 25.11.2020
İletişim Başkanlığı ve kamu bankaları kadına şiddete karşı farkındalık filmleri hazırladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya yönelik bir iletişim kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığınca Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası iş birliğinde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık filmleri hazırlandı.

Hazırlanan filmlerde, toplumun bütün kesimleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya ve tavır almaya davet ediliyor.

Şiddete uğrayan kadınların mağduriyetlerini saklama sebepleri farklı olsa da atmaları gereken adımların aynı olduğuna işaret edilen filmlerde, şiddet karşısında susmaktan ve mağduriyetlerini saklamaktan vazgeçen kadınların sadece kendileri için değil tüm mağdurlar adına cesaret verici bir hareketi de başlatmış olacakları vurgulanıyor.

Kadına şiddete meyilli erkeklerin konu alındığı serinin diğer filmlerinde ise sorunun temelinin gelir ve eğitim düzeyiyle ilgili olmadığı belirtilerek, kadına şiddetin onu destekleyen veya görmezden gelen çevreden güç aldığına dikkat çekiliyor.

Şiddet gösteren kişi her kim olursa olsun asla hoş görülmemesi, görmezden gelinmemesi ve bu insanlık suçuna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine işaret edilen filmlerde, kadına yönelik şiddete karşı etkili mücadelenin "saklama"dan ve "görmezden gelme"den yapılabileceği mesajı verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında 'susma', yaşadıklarını 'saklama' diyoruz. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir." ​​​​​​​

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