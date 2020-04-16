Euro
7.52
Dolar
6.95
BIST 100
96,249.09
Altın
1,717.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İletişim Başkanlığı: Sokağa çıkma yasağı olan ilerde gazete dağıtımı sürdürülecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, gazete dağıtımının gazete şirketlerinin vasıtasıyla evlere servis şeklinde yapılacağı bildirildi.

Ferdi Türkten   | 16.04.2020
İletişim Başkanlığı: Sokağa çıkma yasağı olan ilerde gazete dağıtımı sürdürülecek

Ankara

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, gazete dağıtımının gazete şirketlerinin ring halindeki kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri vasıtasıyla evlere servis şeklinde yapılacağı bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye'nin bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve vatandaşlarıyla salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatılan açıklamada, salgının önlenmesi noktasında diğer tedbirlerle birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının da kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Devletin bu iki gün boyunca halkın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarımızın faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşlarımızın gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacaktır. Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 170'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasının testi negatife döndü
Facebook Kovid-19'la ilgili iddialar içeren gönderileri beğenenlere 'uyarı' bildirimi gönderecek
ABD Savunma Bakanı Esper: Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız

Benzer haberler

İletişim Başkanlığı: Sokağa çıkma yasağı olan ilerde gazete dağıtımı sürdürülecek

İletişim Başkanlığı: Sokağa çıkma yasağı olan ilerde gazete dağıtımı sürdürülecek

Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın
Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Emniyet Genel Müdürlüğünden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına ilişkin açıklama