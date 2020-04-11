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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 687 bini geçti, 102 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 375 binin üzerinde kişi iyileşti.

Kemal Karadağ   | 11.04.2020
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 687 bini geçtiği, 102 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 375 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

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