İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı
İletişim Başkanı Altun, "DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır ve tamamen yok olana kadar onlarla savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yayımladığı mesajda, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi.
İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmeye odaklanmış ve kararlıdır ve aynı zamanda bu korkak teröristlere karşı savaşmaya tamamen adanmış bir ülkedir. DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır ve tamamen yok olana kadar onlarla savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Turkey is focused and determined to continue the fight against Deash, and is also a country that is fully dedicated to fighting these cowardly terrorists.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 13, 2019
Deash is an enemy of Turkey, and we will not stop fighting them until they are completely eradicated.#OperationPeaceSpring pic.twitter.com/w1bc72j0cZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, DEAŞ'a karşı gerçek anlamda mücadele vermiş tek devlet olduğunu söyleyerek, "Hala Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu altını çizerek ifade ediyorum." şeklinde konuşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.