Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,861.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız

Altun, "Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınıyor, dünyanın tüm makul ülkelerine, bu saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunuyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız" dedi.

Mümin Altaş   | 27.09.2020
İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'daki kardeşleriyle her zaman omuz omuza olacaklarını belirtti.

Ermenistan'ın saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba katması gerektiğine dikkati çeken Altun, savaş ve istikrarsızlığın bölgeye faydasının olmayacağını vurguladı.

Uluslararası toplumun bir kez daha Ermeni saldırganlığı karşısında üç maymunu oynadığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Onlarca yıldır hiçbir şey yapmayarak, hatta yasa dışı işgale ortak olarak Ermeni tarafını cesaretlendirdiler. Mevcut çatışma, durumun sürdürülemez hale geldiğinin kanıtıdır. Ermenistan, Azerbaycan topraklarında işgalci durumundadır. On yıllardır Dağlık Karabağ'ı işgal etmekle kalmadılar, aynı zamanda Azerbaycan'a karşı sürekli provokasyonlara kalkıştılar. Bugün yaptıkları saldırı, bir kez daha tehlikeli bir durum oluşturdu. Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınıyor, dünyanın tüm makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunuyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye’de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız

İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız

Zarif Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile 'Dağlık Karabağ'ı' görüştü

Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a 'Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme' çağrısı

BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a 'Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme' çağrısı

Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı müzakereleri başlatmaya çağırdı

Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı müzakereleri başlatmaya çağırdı
İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabulucuğa hazır

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabulucuğa hazır