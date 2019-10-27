İletişim Başkanı Altun: Tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı
İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin, dostları ve müttefikleriyle birlikte terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadeleye devam ettiğini vurgulayarak, "Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Altun, "Terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadelede dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı." ifadelerini kullandı.
'DEAŞ'la mücadele Türkiye'nin harekatlarının mihenk taşıdır'
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ'a karşı mücadeleyle ilgili değerlendirmede bulundu.
DEAŞ'la mücadelenin, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatlarının mihenk taşı olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:
"Terör örgütü YPG/PKK'nın son haftalarda hapishanelerden serbest bıraktığı teröristler dahil bütün DEAŞ'lı teröristleri ele geçirip adalete teslim etmeye devam edeceğiz. DEAŞ'a katılan yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine geri gönderilmesini sağlamak için kaynak ülkelerle iş birliği yapacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.