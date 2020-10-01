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İletişim Başkanı Altun: Sosyal medya yasası ile ülkemiz karalama kampanyalarından korunacak

İletişim Başkanı Altun, yürürlüğe giren 'sosyal medya yasası'na ilişkin, "Ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.10.2020
İletişim Başkanı Altun: Sosyal medya yasası ile ülkemiz karalama kampanyalarından korunacak

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yürürlüğe giren ve kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altun, Twitter hesabından, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren 'Sosyal Medya Yasası' hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek."

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