İletişim Başkanı Altun: İsrail polisinin TİKA tabelasını sökmesi ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu öfkenin tezahürüdür
İletişim Başkanı Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.
İsrail polisinin, Kudüs’te #TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı’ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir. pic.twitter.com/0tV6YKbhh4— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 24, 2020
Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.