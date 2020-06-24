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İletişim Başkanı Altun: İsrail polisinin TİKA tabelasını sökmesi ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu öfkenin tezahürüdür

İletişim Başkanı Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Esin Işık   | 24.06.2020
İletişim Başkanı Altun: İsrail polisinin TİKA tabelasını sökmesi ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu öfkenin tezahürüdür

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."

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