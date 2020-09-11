Euro
8.83
Dolar
7.46
BIST 100
1,099.06
Altın
1,944.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir

İletişim Başkanı Altun, "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.09.2020
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllarda yaptığı ve bugün sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamaya dair görüntülere Twitter hesabında yer verdi. 

Fahrettin Altun, "O günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdi. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

"Hangi Macron'u kınayalım"

Bir diğer paylaşımında ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük'
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edildi
İspanya'da son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 764 oldu
Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Türkiye'de son 24 saatte 1512 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailelerin tercihine göre okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi paylaşımı