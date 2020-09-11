İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir
İletişim Başkanı Altun, "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." dedi.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllarda yaptığı ve bugün sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamaya dair görüntülere Twitter hesabında yer verdi.
Fahrettin Altun, "O günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdi. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
O günden bugüne, sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı tuzak kuranların başına geçirdi. Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye’ye liderlik etmeye devam edecektir. https://t.co/xmJq38DSst— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 10, 2020
"Hangi Macron'u kınayalım"
Bir diğer paylaşımında ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.
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Türkiye’ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron’u kınayalım?— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 10, 2020
De Gaulle taklidi yaparak, NATO’nun beyin ölümünü duyuran Macron mu?
Libya’da teröristleri silahlandırıp, NATO’nun güney kanadına zarar veren Macron mu?
Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?