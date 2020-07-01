Euro
7.68
Dolar
6.86
BIST 100
115,278.30
Altın
1,777.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir Urla'da orman yangını
logo
Türkiye

İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cenazesi İcilli köyüne getirildi.

Gültekin Yetgin   | 01.07.2020
İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi

Giresun

Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine götürülen 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Tirsi'nin cenazesinin İcilli köyündeki evlerine getirildiği sırada annesi Nazlı, babası Serdar ve babaannesi Nihal Tirsi gözyaşı döktü.

Küçük kızın cenazesi öğleden sonra İcilli Köyü Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi

İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi

Yetim Vakfı'ndan Suriye'de yetim aileleri için briket ev

Giresun'da kaybolan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1575 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1575 litre sahte içki ele geçirildi
Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor
Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor