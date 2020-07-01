İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cenazesi İcilli köyüne getirildi.
Giresun
Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine götürülen 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Tirsi'nin cenazesinin İcilli köyündeki evlerine getirildiği sırada annesi Nazlı, babası Serdar ve babaannesi Nihal Tirsi gözyaşı döktü.
Küçük kızın cenazesi öğleden sonra İcilli Köyü Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.