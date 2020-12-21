Euro
9.34
Dolar
7.63
BIST 100
1,384.43
Altın
1,878.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan iki örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Sefa Şahin   | 21.12.2020
İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair kanıt yok
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 325 bine yaklaştı
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul’da Kovid-19 pozitif vaka sayısı yüzde 40 azaldı
İngiltere'ye seyahat kısıtlamalarının ardından Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yoğunluk oluştu
Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor

Benzer haberler

İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Terörle mücadeleye 'taze kan'