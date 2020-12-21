İkna çalışması sonucu iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan iki örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.
Bakanlığımız koordinesinde @EmniyetGM ve @Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçan 2️⃣ örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) December 21, 2020
Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. +
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.