İkna çalışmalarıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiğini, ikna çalışmaları sonucunda bir teröristin daha teslim olduğunu belirtti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde bir teröristin daha teslim olduğu bildirildi.
Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 117'ye yükseldiği vurgulandı.
Açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olanların sayısının artarak devam edeceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.