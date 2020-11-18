Euro
9.16
Dolar
7.71
BIST 100
1,287.99
Altın
1,876.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
logo
Türkiye

İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir teröristin Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 18.11.2020
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK'dan kaçan bir terörist Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu

Teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu bu yıl terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 203'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sigara, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor
AB Kovid-19 vakalarının tespiti için 'hızlı test' kullanımını önerdi
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısı 3. aşama denemelerde yüzde 95 etkili oldu
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı
Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak

Benzer haberler

Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi

Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi

İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da kısıtlama kapsamında

Türkiye'ye suikast ve bombalı eylem için gönderilen terörist tutuklandı

Türkiye'ye suikast ve bombalı eylem için gönderilen terörist tutuklandı
İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelge gönderdi
Deprem bölgesi İzmir'e 450 tır yardım yollandı

Deprem bölgesi İzmir'e 450 tır yardım yollandı