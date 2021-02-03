İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanı Soylu, ikna çalışmaları sonucu bugün teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür evlat nöbeti tuttuğunu duyurdu.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanı Soylu, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür evlat nöbeti tuttuğunu duyurdu.
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