Euro
6.17
Dolar
5.53
BIST 100
102,061.40
Altın
1,431.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'İkiz kardeşler' kurban pazarının gözdesi oldu

Adıyaman'da hayvan pazarına getirilen her biri 1 ton ağırlığındaki "İkiz kardeşler" adlı tosunlar, 40 bin liradan satışa çıkarıldı.

Orhan Pehlül   | 31.07.2019
'İkiz kardeşler' kurban pazarının gözdesi oldu

Adıyaman

Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçük ve büyükbaşlar alıcılarını bekliyor. 

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıkları inceleyerek, fiyat araştırması yapıyor.

Pazarda en çok ilgiyi ise birer ton ağırlığındaki "İkiz kardeşler" adı verilen tosunlar görüyor.

Besici Yunus Aydınlık, AA muhabirine, yetiştirdiği tosunların pazarın gözdesi olduğunu söyledi.

Tosunları 40 bin liradan satışa çıkardığını dile getiren Aydınlık, "Bu yıl yoğunluk fazla yok. Gelen müşteriler de özellikle 'ikiz kardeşler'e ilgi gösteriyor. Tosunların 2'sini birden satıyorum. 2 ton ağırlığındaki hayvanlardan ortalama 1200-1400 kilogram et çıkar." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu

Benzer haberler

Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği

Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği

'İkiz kardeşler' kurban pazarının gözdesi oldu

'Kurban arzında sıkıntı yok'

Adıyaman’da 'üç katlı mağara' bulundu

Adıyaman’da 'üç katlı mağara' bulundu
Trakya'nın kurbanlıkları İstanbul'da alıcıya sunulacak

Trakya'nın kurbanlıkları İstanbul'da alıcıya sunulacak
İstanbul'da kurban satışları başladı

İstanbul'da kurban satışları başladı