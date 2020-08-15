İkinci el araç satışları 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile yapılacak
Adalet Bakanı Gül, güvenli ödeme sistemine ilişkin, "İşlem güvenliğini temin edecek uygulama, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun. https://t.co/f5DtNKpzJu— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 15, 2020