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İkinci el araç satışları 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile yapılacak

Adalet Bakanı Gül, güvenli ödeme sistemine ilişkin, "İşlem güvenliğini temin edecek uygulama, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Duygu Yener   | 15.08.2020
İkinci el araç satışları 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile yapılacak

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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