Euro
9.04
Dolar
7.43
BIST 100
1,556.54
Altın
1,851.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da “10 Ocak İdareciler Günü Kutlama Programı”nda konuşuyor Ukrayna'da yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, birazdan Ankara Adliyesi’ne getirilecek
logo
Türkiye

İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı

Hafta sonu aralıklı yağış sonrası İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ortalaması 1,97 puanlık artışla yüzde 21,13'e çıktı.

Mücahit Türetken   | 11.01.2021
İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı

Istanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21,13 olarak ölçüldü. Yağışlar öncesi su seviyesi yüzde 19,16 oranındaydı. 

İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 77,37, Terkos'ta yüzde 21,98, Sazlıdere'de yüzde 5,65, Alibey'de yüzde 32,62, Büyükçekmece'de yüzde 19,08, Ömerli'de yüzde 17,58, Darlık'ta yüzde 45,66 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 176 milyon metreküp seviyesinde yer alıyor.

İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılında 501 milyon 395 bin metreküp su alındığı açıklandı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterdi.

Barajlardaki doluluk oranı, 11 ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 43,52, 2006'da yüzde 79,04, 2007'de yüzde 56,32, 2008'de yüzde 26,11, 2009'da yüzde 46,05, 2010'da yüzde 94,17, 2011'de yüzde 85,09, 2012'de yüzde 62,42, 2013'te yüzde 64,67, 2014'te yüzde 34,64, 2015'te yüzde 75,04, 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de ise yüzde 21,13 olarak gerçekleşti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 755 bini geçti
Selçuk Üniversitesi'nde geliştirilen Türkiye'nin ilk mRNA aşısının yazın kullanıma sunulması planlanıyor
Endonezya, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Salgın Avrupa'da sağlık sisteminin yetersizliğini gün yüzüne çıkardı
DSÖ heyeti bu hafta Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e gidecek

Benzer haberler

İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı

İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı

Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle su baskını

'Başkentte 110 günlük su kaldı' uyarısı

İSKİ'den 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İSKİ'den 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi
Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü