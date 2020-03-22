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İHH, koronavirüs nedeniyle ramazan yardımlarına erken başlayacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde 75 bin kumanyanın dağıtımını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle öne çekti.

Ayşe Erkeç   | 22.03.2020
İHH, koronavirüs nedeniyle ramazan yardımlarına erken başlayacak

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya ve 5 bin aileye hijyen paketi gelecek hafta dağıtılacak.

İHH, Ramazan 2020 çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürütecek ve ihtiyaç durumuna göre tüm Türkiye'de dağıtımlarını sürdürecek.

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