İHH, koronavirüs nedeniyle ramazan yardımlarına erken başlayacak
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde 75 bin kumanyanın dağıtımını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle öne çekti.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya ve 5 bin aileye hijyen paketi gelecek hafta dağıtılacak.
İHH, Ramazan 2020 çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürütecek ve ihtiyaç durumuna göre tüm Türkiye'de dağıtımlarını sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.