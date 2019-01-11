İHH geçen yıl 343 bin 199 Yemenliye yardım ulaştırdı

İSTANBUL

İnsan Hak ve Hürriyetleri'nden (İHH) yapılan açıklamaya göre, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı 27,4 milyon nüfusa sahip Yemen'de, 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor, 10 milyon insan da acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Krizin başladığı ilk günden bu yana Yemen'deki çalışmalarını sürdüren İHH, 2018'de 343 bin 199 mazluma acil yardım ulaştırdı. Bu kapsamda bölgede 26 bin 43 gıda paketi dağıtımı gerçekleştiren vakıf, gıda, barınma, sağlık, eğitim, su, hijyen, dini ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda da çalışma yürüttü.

Ayrıca Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemenli 5 bin 52 yetimin hamiliğini üstlenen vakıf, bu kapsamda 120 aileye adak kurban yardımında bulundu ve 2 bin 361 kişiye de bayramlık giysi hediye etti.

İHH, "Yetim Ailelerini Kalkındırma" projeleri kapsamında ise Yemenli 15 aileye güneş enerjili dikiş makinesi, 17 aileye sağmal inek ve 14 aileye de yedişer küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirdi.

"Çocukların durumu çok kötü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, Yemen'de en büyük sıkıntının yetersiz ve sağlıksız beslenme olduğunu belirtti.

Ülkenin büyük kısmının kuşatma altında olduğunu aktaran Nergis, şunları kaydetti:

"Bölgelere ilaç ulaşmadığı için hastaneler de yetersiz kalıyor. Hastanelerin, özellikle de çocukların durumu çok kötü. Sağlık merkezlerinin çoğunu çocuklar doldurmuş. 4 aylık olmasına rağmen 2 kilo 700 gram kiloya sahip Malik, bütün durumu özetler gibiydi."

2019'da neler yapılacak

İHH, 2019 yılında Yemen'de acil gıda yardımları, bebek maması, içme suyu, hijyen paketi ve tekerlekli sandalye dağıtımı, çadır kurulumu, kalkındırma projeleri, göz hastalıkları tedavisi ve gözlük dağıtımı, sokak çocuklarının eğitime katılımlarının sağlanması, sağlık merkezleri işletim desteği, okul işletimi, kışlık yardımlar, hasta bakım merkezi, eğitim için taşınma ihtiyacının karşılanması, Kur'an Kursu ve yetim eğitim merkezi işletimi gibi çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yardım çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşlar, İHH'nın internet sitesinden online bağış yoluyla katkıda bulunabiliyor.



Muhabir: Zeynep Rakipoğlu