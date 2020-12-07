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İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi serbest bırakıldı

İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi serbest bırakıldı.

Murat Kaya   | 07.12.2020
İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi serbest bırakıldı

İstanbul

İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Soruşturma savcılığı, evrakların incelenmesi ve işlemlerin ardından şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

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