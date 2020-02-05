Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
122,320.80
Altın
1,558.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı
logo
Türkiye

Iğdır'da bir kişide koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı

Iğdır'da bir kişinin yeni tip koronavirüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hüseyin Yıldız   | 05.02.2020
Iğdır'da bir kişide koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı

Iğdır

Iğdır Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde görülen koronavirüs vakasının halk arasında paniğe yol açtığı hatırlatıldı. 

Sosyal medyada, Iğdır Devlet Hastanesine gelen bir hastada koronavirüs vakasının görüldüğü ve acil serviste karantinaya alındığına yönelik haberlerin yer aldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asılsız haberlerin sosyal medya üzerinden hızla yayılması üzerine bu açıklamayı yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Bugün acil servisimize başvuran bir vatandaşımız, geçen hafta yurt dışı seyahatinde bulunduğu gerekçesiyle tahlil ve tetkik yaptırmak amacıyla hastanemize başvurmuştur. Hiçbir şikayet ve belirti olmamasına rağmen tahlil ve tetkikleri yaptırılmış ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı için vatandaşımız şifa ile taburcu edilmiştir.

Haberin hızla yayılması üzerine İl Sağlık Müdürümüz Caner Tazegün hastanemizi ziyaret edip vaka ile ilgili detaylı bilgi almış ve haberlerin asılsız çıkması üzerine hastanemizden ayrılmıştır.
Sosyal medya üzerinden yapılan haberler ve açıklamalar asılsızdır. Resmi hesaplarımız ve resmi sitemiz dışındaki paylaşımları dikkate almayınız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Iğdır'da bir kişide koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı

Iğdır'da bir kişide koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı

Su maymunları Ağrı Dağı Milli Parkı'nı mesken tuttu