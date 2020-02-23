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Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin alındığı bildirildi.

Hüseyin Yıldız   | 23.02.2020
Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Iğdır

Açıklamada, İran'da görülen koronavirüs salgınına karşı, Iğdır'ın sınır ili olması sebebiyle gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin ilk andan itibaren alındığı aktarılan açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.


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