Euro
9.75
Dolar
8.21
BIST 100
1,379.13
Altın
1,739.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi

Emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Cankut Taşdan   | 12.04.2021
İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1803 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölümler 23 bin 313'e yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid 19'dan 30 bin 194 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 237 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi

İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi

Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

Eski Başbakan Tansu Çiller: Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her bildiri darbeler mezarlığına mahkumdur

Emekli amirallerin 'darbe çağrışımlı bildirisine' sert tepki: Haddinizi bilin

Emekli amirallerin 'darbe çağrışımlı bildirisine' sert tepki: Haddinizi bilin