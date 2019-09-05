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İETT, 9 Eylül'den itibaren kış tarifesine geçiyor

İETT, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

Hanife Sevinç   | 05.09.2019
İETT, 9 Eylül'den itibaren kış tarifesine geçiyor

İstanbul

Okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek olan İETT, yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüsler ile metrobüs sefer sayısını da artırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılının başında kış tarifesine geçecek olan İETT, bünyesindeki mevcut 5 bin 45 otobüs ve 460 metrobüs olmak üzere toplam 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, yaz döneminde periyodik bakımı yapılarak filoya katılan 284 otobüs ve 65 metrobüsle hizmet verecek.

Pazartesi gününden itibaren otobüs hatlarına 3 bin 862 ek sefer de konulacak. Böylece, günlük sefer sayısı yüzde 6,6 artışla 48 bin 763'e çıkacak. Metrobüste ise günlük sefer sayısı 13,6 artarak 6 bin 982'ye yükselecek.

Okulların açıldığı ilk günden itibaren İETT tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. 

İstanbullular, 2019 kış sezonu sefer saatlerini www.iett.istanbul ve Mobiett uygulamasından öğrenebilecek.

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