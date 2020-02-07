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İdlib'den son 4 günde 90 bin sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu, son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Eşref Musa,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 07.02.2020
İdlib'den son 4 günde 90 bin sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

İdlib

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu, son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

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