İdlib'den son 4 günde 90 bin sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu, son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
İdlib
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu, son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.