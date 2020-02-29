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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Zekeriye Şimşek   | 29.02.2020
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesine acı haber verildi

Gaziantep

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in  (25) Alpaslan Türkeş Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen Kaymakam Muhammed Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi ve İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, şehadet haberini anne Gülüstan ve baba Mehmet Ali Nergiz'e verdi. 

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti.

Nergiz ailesinin evine Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine 8 ay önce katılan, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev yaptığı belirtilen ve Selim Nergiz'in 6 aylık evli olduğu, kardeşi Seyfettin Nergiz'in de Bitlis Tatvan'da Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Nurdağı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

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