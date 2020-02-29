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İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.

29.02.2020
İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor Fotoğraf: Sezgin Pancar / AA

Ankara

İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım için Hatay'da tören

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sağanak altında kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi de memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi. 

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

Bu arada, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş ve sözleşmeli er Cuma Bağatur'un cenazeleri dün düzenlenen törenlerle toprağa verilmişti.

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