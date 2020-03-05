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İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Hüseyin Yıldız,Bülent Mavzer   | 05.03.2020
İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesine acı haber verildi Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Soylu ve askeri yetkililer, şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyüne gelerek, baba Asker ve anne Nazlı Kara'ya acı haberi verdi. 

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer, köy sakinleri ve Göktaş teselli etti.

Yaklaşık 6 yıldır görev yapan 27 yaşındaki şehidin baba evine ve köyün sokaklarına Türk bayrakları asıldı.

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