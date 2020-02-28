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İdlib şehidi Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi.

Sarp Özer,Muzaffer Çağlıyaner   | 28.02.2020
İdlib şehidi Akkaya son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner / AA

Ankara

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Akkaya için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Ağacabey Camisi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Alana gelişinde baba Ali Akkaya ile aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Akar ve komutanlar, cenaze namazında şehidin babası ve kardeşi ile birlikte saf tuttu. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi.

Anne Döne Akkaya'nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar'a, "Beni de askere alın." dedi.

Törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınan Akkaya'nın naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

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