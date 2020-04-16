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İDDEF ramazanda Türkiye ve 33 ülkede yardım faaliyeti yürütecek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, ramazan ayında Türkiye ve 33 ülkede yardım faaliyeti yürütecek.

Ali Ebubekir Tokcan   | 16.04.2020
İDDEF ramazanda Türkiye ve 33 ülkede yardım faaliyeti yürütecek

İstanbul

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan (İDDEF) yapılan açıklamaya göre, İDDEF, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu başta Türkiye’de olmak üzere İslam coğrafyasında yaşatacak.

Hayırseverlerin bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke 106 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan İDDEF, 2020 yılı ramazan kampanyasını "İyiliğe Dokun" sloganıyla gerçekleştirecek.

İDDEF, ramazanda hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve yardımlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenen Türkiye’nin 81 ilindeki gerçek ihtiyaç sahipleri ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki muhtaç kimseler ile medreselerde eğitim gören ilim talebelerinin evlerine teslim edecek. İDDEF, Türkiye’deki ekipleri ve dünyanın dört bir yanındaki yerel görevlileri ile yardıma muhtaçlar için hazırlanan kumanyaları da evlere ulaştıracak.

2020 yılı için fitre bedeli 27 lira olarak belirlenirken, içerisinde temel ihtiyaç gıdalarının olduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler de 120 lira bağış yapabilecek.

"Hiçbir virüs gönül coğrafyamızla olan bağımızdan güçlü değildir." düsturuyla hareket eden İDDEF, koronavirüs nedeniyle gidilemeyen yerlerde, yerel görevlileri aracılığıyla hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak. Çalışmalarda, Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerine de ağırlık verilecek.

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak bağışlarını yapabilecek.

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