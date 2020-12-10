Euro
9.56
Dolar
7.89
BIST 100
1,353.36
Altın
1,836.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri: Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 10.12.2020
İçişleri: Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye uyruklu şahsın üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 297 bine yaklaştı
Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı

Benzer haberler

Emniyetten 'WhatsApp yoluyla doğrulama' dolandırıcılığı uyarısı

Emniyetten 'WhatsApp yoluyla doğrulama' dolandırıcılığı uyarısı

Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekat bölgesine Türkiye'den alt yapı desteği

Barış Pınarı Harekat bölgesine Türkiye'den alt yapı desteği

Şanlıurfa lezzetlerine UNESCO tescili için gastronomi merkezi açılıyor

Şanlıurfa lezzetlerine UNESCO tescili için gastronomi merkezi açılıyor
Suriyeli heykeltıraş Göbeklitepe'deki eserlerin benzerleri için yoğun mesai harcıyor

Suriyeli heykeltıraş Göbeklitepe'deki eserlerin benzerleri için yoğun mesai harcıyor