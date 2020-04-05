Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığından 'sokak hayvanları' için genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesini istedi.

Mehmet Tosun   | 05.04.2020
İçişleri Bakanlığından 'sokak hayvanları' için genelge

Ankara

İçişleri Bakanlığıyeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi. 

Genelgede, vali/kaymakamlılar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. 

Bu kapsamda, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşların da bu konudaki hassasiyetleri arttırılacak. 

Genelgede, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesi talep edildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti
Karantinadaki misafirlerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4934 oldu

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığından 'sokak hayvanları' için genelge

İçişleri Bakanlığından 'sokak hayvanları' için genelge

18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar açıklandı

İçişleri Bakanlığı araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı

Başkentte araç giriş-çıkışları denetleniyor

Başkentte araç giriş-çıkışları denetleniyor
Mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi

Mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi
Araç giriş çıkış yasağı başladı

Araç giriş çıkış yasağı başladı