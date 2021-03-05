Euro
8.99
Dolar
7.55
BIST 100
1,541.98
Altın
1,699.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek için Afyonkarahisar Paşa Camiinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

Kemal Karadağ   | 05.03.2021
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlenecek.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 520 bini geçti
Madrid'de sağlık çalışanları salgında hayatlarını kaybedenleri andı
Afrika ülkelerinde Kovid-19 aşılama süreci başladı
İsrail’in aşı konusunda görmezden geldiği Batı Şeria’da tehlike çanları çalıyor
'Düğünümü ertelemek zorunda kaldım'

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge

İçişleri Bakanlığı 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığından valiliklere 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

İçişleri Bakanlığından muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri ile halk oylamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığından muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri ile halk oylamasına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi
İstanbul Valisi Yerlikaya: İlimizde 2 bin 900 toplanma alanı bulunuyordu, bugün itibariyle 5 bin 599’a çıktı

İstanbul Valisi Yerlikaya: İlimizde 2 bin 900 toplanma alanı bulunuyordu, bugün itibariyle 5 bin 599’a çıktı