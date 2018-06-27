ANKARA

İçişleri Bakanlığından, farklı illerde yürütülen kayıp çocuk vakalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Erzurum'da 18 gün önce kaybolan S.Ç'nin bulunduğu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayının ise aydınlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ağrı'da kaybolan L.A. ve Konya'da kaybolan Y.Ş'nin bulunması için İçişleri Bakanlığınca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirildiği, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtildi.

Eylül ile ilgili dosyada gizlilik kararı bulunuyor

Alınan bilgiye göre, Erzurum'da kaybolduğu gerekçesiyle aranan 17 yaşındaki S.Ç'nin kendi isteğiyle evinden kaçtığı ve geri dönmek istemediği öğrenildi.

Bunun üzerine S.Ç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşa yerleştirilerek, bakım ve koruma altına alındı.

Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın kaybolması olayına ilişkin dosyada gizlilik kararı olduğu belirtildi.

Muhabir: Onur Orhan Gemici