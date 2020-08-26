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İçişleri Bakanlığından cinsel saldırı zanlısı Musa O. ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, intihara kalkıştıktan bir süre sonra hayatını kaybeden İ.E'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa O'ya ilişkin açıklama yaptı.

Tanju Özkaya   | 26.08.2020
İçişleri Bakanlığından cinsel saldırı zanlısı Musa O. ile ilgili açıklama

Ankara

İçişleri Bakanlığı, intihara kalkıştıktan bir süre sonra hayatını kaybeden İ.E'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa O'ya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, cinsel istismar olayından sonra intihara kalkışan ve 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İ.E. ve olayın şüphelisi Musa O'ya yönelik sosyal medyada yapılan yorumlarda hem Bakanlığın hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef alındığına dikkat çekildi.

Bakanlığın genç kızın ailesinin üzüntüsünü derinden paylaştığı, bu acı hadise ile ilgili yasal sürecin, kanunun öngördüğü çerçevede devam ettiği belirtilen açıklamada, tutuklanma talebi ve buna bağlı kararların savcılık ve mahkeme tarafından işleme konulduğu hatırlatıldı.

Şüphelinin jandarma uzman çavuş olması nedeniyle kurum yönünden yapılması gereken idari tahkikat ve işlemlerin de yasal çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Musa Orhan, Siirt Valiliğinin tarafından 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile idari soruşturma kapsamında hemen görevinden uzaklaştırılmıştır. 'Devlet Memurluğundan Çıkarma' cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020'de soruşturma başlatılmış, bahse konu disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmiştir. Adı geçen şahısla ilgili ihraç işlemleri başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Sürecin aşamaları, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin Bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek Bakanlığımızın gerekse Bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz elbette ki mümkün değildir.

Bu acı olaydan siyasi bir rant devşirmeyi, kurumlarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmayı hedefleyen TELE 1 adlı TV kanalının yanı sıra gayri ahlaki iftiraları atan terör örgütüne müzahir basın yayın organları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yaşanan bu üzücü olaydan dolayı Bakanlığımıza mensup polis memuru mesai arkadaşımızın da kardeşi olan merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."

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