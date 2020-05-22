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İçişleri Bakanlığı'ndan 'cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi' hakkında genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında genelge gönderdi.

Cemil Murat Budak   | 22.05.2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 'cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi' hakkında genelge

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

- 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak.

- Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak

- Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak.

- Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tesbih rahle ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek"

- Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek"

- Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek."

- Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak."

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