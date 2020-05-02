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Türkiye

İçişleri Bakanlığından Bakan Soylu'ya atfedilen köşe yazısındaki ifadelerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bugün bir gazetedeki köşe yazısında Bakan Süleyman Soylu'ya atfedilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Aykut Karadağ   | 02.05.2020
İçişleri Bakanlığından Bakan Soylu'ya atfedilen köşe yazısındaki ifadelerle ilgili açıklama

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir köşe yazısında geçen 'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz.' cümlesi, Sayın Bakanımıza ait değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde böyle bir söylem ve yaklaşım, Sayın Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektedir."

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