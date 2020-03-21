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İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 21.03.2020
İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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