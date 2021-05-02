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İçişleri Bakanlığınca 'Çalışma İzinleri Görev Belgelerine' ilişkin genelge yayımlandı

Çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı.

Eda Özdener   | 02.05.2021
İçişleri Bakanlığınca 'Çalışma İzinleri Görev Belgelerine' ilişkin genelge yayımlandı

Ankara

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