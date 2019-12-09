İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Yunanistan uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin (yabancı terörist savaşçı) ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.
Bu kapsamda Yunanistan uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.