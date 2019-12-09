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İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 09.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin (yabancı terörist savaşçı) ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Yunanistan uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

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