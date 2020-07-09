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İçişleri Bakanlığı: Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listedeki Musa Bulan

Van'ın Çatak kırsalında 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste'deki Musa Bulan olduğu belirlendi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 09.07.2020
İçişleri Bakanlığı: Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listedeki Musa Bulan

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Musa Bulan olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edildi. 

Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı Sarya kod adlı Meyri Kaplan ve Vejin kod adlı Besna Tuman olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına düzenlenen ve 8 işçinin yaralandığı, 2 işçinin hayatını kaybettiği EYP'li saldırının failleri arasında olduklarının daha önce açıklandığı kaydedildi.

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