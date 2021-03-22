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İçişleri Bakanlığı: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen hafta 4 bin 961 kişi gözaltına alındı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin hız kesmeden devam ettiği, belirtilerek, "Türkiye genelinde geçtiğimiz hafta 4 bin 961 kişi gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Enes Kaplan   | 22.03.2021
İçişleri Bakanlığı: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen hafta 4 bin 961 kişi gözaltına alındı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen hafta 4 bin 961 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin hız kesmeden devam ettiği vurgulanarak, "Türkiye genelinde geçtiğimiz hafta 4 bin 961 kişi gözaltına alındı. Antalya'da sadece Mavi Bayrak Operasyonu'nda 247 torbacı gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

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