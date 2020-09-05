İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.
Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Ağustosta 81 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Çataklı, "Yılbaşından bugüne kadar kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı 169'dur." dedi.
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