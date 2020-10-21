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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebileceği" iddiasına ilişkin haberin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 21.10.2020
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır

Ankara

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

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