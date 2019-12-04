İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Son bir ayda kırsalda ve şehirlerde 10 bin operasyon yapıldı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde de 1480 operasyon yapıldığını açıkladı.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildiren Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini kaydetti.
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