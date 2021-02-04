Euro
8.58
Dolar
7.15
BIST 100
1,539.38
Altın
1,824.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü”nün imza törenine katılıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara’da aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ocakta 73 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 04.02.2021
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ocakta 73 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de halk, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan 'tam kapanma' kararını doğru buluyor
Afrika'nın yeterli aşıyı bulabilmesi yıllar alabilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Orta Doğu'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ocakta 73 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ocakta 73 terörist etkisiz hale getirildi