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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Eylülde iç güvenlik operasyonlarında 171 teröristin etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Orhan Onur Gemici   | 02.10.2020
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Eylülde iç güvenlik operasyonlarında 171 teröristin etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı İsmail Sözcüsü Çataklı eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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