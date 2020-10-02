İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Eylülde iç güvenlik operasyonlarında 171 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanlığı İsmail Sözcüsü Çataklı eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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